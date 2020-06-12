工業電腦廠艾訊（3088）今日召開線上法說，發言人黃士青表示，由於新冠肺炎疫情延燒歐美，影響公司今年營運成長動能，台幣強升則使毛利率承壓，保守預估今年營收將與去年相當，若市場能在第三季逐步復甦，則下半年營運有機會逐步好轉，帶動全年營收成長。

艾訊2020年首季稅後淨利0.67億元，季減6.75％、年減42.16％，每股盈餘（EPS）0.77元，雙創2年低點。5月自結合併營收3.56億元，月增4％、年減16.31％，累計1～5月合併營收18.23億元，年減4.72％，雙創近3年同期低點。

艾訊產品聚焦工廠自動化、軌道運輸、網通、零售、醫療、博弈等6大垂直應用領域，以工廠自動化占比達逾4成最高。觀察前5月各地區營收概況，以美洲51％最高、歐洲提升至28％，亞洲及其他市場降至21％，與往年狀況相差不多。

黃士青指出，新冠肺炎疫情3月延燒至歐美，使艾訊首季合併營收表現低於預期，台幣升值及零組件短缺漲價，則使毛利率降至近7季低點。由於目前歐美尚未解封，許多客戶無法如期收貨，影響營收成長動能，單月營收維持在3.5億元左右水準。

展望後市，黃士青表示，隨著中國大陸復工，原物料價格逐步降回先前水準，有助於毛利率改善，但台幣匯率強勢影響仍在。而目前歐美國家及區域可望陸續解封，但需求能否在第三季恢復仍有變數，保守預期今年營收將與去年相當，較樂觀預期則可望成長。

針對今年各地區營運展望，黃士青認為，雖然美洲疫情尚未趨緩，但因經濟狀況仍相對較佳，預期仍是表現較好的市場，歐洲市場目前經濟狀況不甚理想。亞洲市場方面，中國大陸市場有拓展空間，但營收占比不大，其他市場則受歐美外銷影響較大。

至於各產品應用展望，黃士青表示，貢獻達4成的工業自動化目標持平去年，博弈近年穩定貢獻逾2成。網通、零售、醫療均占5～10％，其中醫療上半年出貨已接近去年全年，今年可望有顯著成長，網通亦目標較去年成長。長期而言，希望3應用貢獻未來均能突破10％。

而占比僅1～5％的軌道運輸，黃士青指出，原先預期今年在專案出貨帶動下可望成長，但目前出貨進度均因疫情影響而遞延，預期成長動能延後顯現的可能性較高。若第三季市場狀況明顯改善，則除了零售以外的5大產品應用需求均可望顯著復甦。

黃士青表示，若未來各國商務往來無法恢復以往方式，公司內部不排除研擬派駐較多研發人員進駐美洲及歐洲子公司，就近協助客戶研發產品，以降低對營運成長影響。無論未來疫情有沒有如預期趨緩，均預期明年營運均可望今年好轉。

(時報資訊)