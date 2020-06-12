南亞(1303)今日舉辦股東會，董事長吳嘉昭表示，假設新冠肺炎疫情沒有再進一步爆發的話，對南亞來講，第三季可望趨向樂觀。

針對第二季看法，吳嘉昭表示，將呈現傳產旺季不旺、電子淡季不淡。他進一步解釋說，就化工、塑膠以及聚酯產品來說，一年的旺季落在3-5月以及9-11月，3~5月因為有新冠肺炎疫情，所以第二季面臨旺季不旺，但目前供給量有增加。

至於電子材料，因為疫情關係消費性電子產品銷售還是不好，其中包含通訊設備等電子產品都不好，第2季已經稍微好一點，應該可以淡季不淡，加上有5G跟居家上班、遠距教學等智慧化新應用，此領域可以彌補消費性電子衰退，且因為電子材料還是南亞最重要的一環，占比營收貢獻大，且南亞科(2408)、南電(8046)等業績還不錯。

吳嘉昭表示，目前看來，如果疫情沒有再進一步爆發的話，鎖國的會陸續復工，第三季應該是會比較好，對南亞來講，第三季可望趨向樂觀。

談到在美國投資的EG新廠進度，吳嘉昭表示，是一個很大的廠、年產能約82萬噸，但在施工期間，剛好適逢新冠肺炎，所以陸續停工，導致現在工人不能滿足施工進度需求，預計到12月才可以進入正式量產。

(時報資訊)