造紙大廠正隆（1904）董事長鄭舒云表示，受新冠肺炎疫情延燒全球影響，2020年第二季已感受市場需求明顯下滑，但若疫情未見第二次爆發，預期營運可望在8月後回升，預期5、6月將是營運谷底，對全年營運展望維持審慎樂觀看法。

正隆總經理蔡東和指出，由於外銷單價下滑，使正隆2020年1～5月合併營收年減3.7％。不過，由於成本控管得宜，毛利率、營益率均優於去年同期，其中家紙1～5月營收逆勢年增3成。整體而言，疫情對工紙、白卡紙、紙板整體影響僅約5％，影響非常輕微。

正隆2020年5月自結合併營收28.44億元，月減10.5％、年減13.79％，為近4月低點。累計1～5月合併營收150.98億元，年減3.77％，為近8年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利8.99億元，季增16.44％、年增達1.05倍，每股盈餘0.81元，雙創近2年高點。

鄭舒云指出，正隆目前布局聚焦台灣及越南，台灣此次對於新冠肺炎防疫做得不錯，越南狀況也算穩定，首季市場影響不大。不過，第二季因原物料價格略升、需求下滑，對正隆生產成本不利，但因中國大陸不再發放廢紙進口許可，目前原物料價格再度下滑。

鄭舒云表示，目前台灣市場需求還可以，越南5月則見國際訂單需求下滑，但目前已看到7、8月訂單狀況回升，惟後續不確定性仍高。中國大陸隨著疫情趨緩，整體需求已開始逐步恢復，但速度沒有預期快。

由於民眾因疫情而搶購衛生紙，使正隆今年上半年家紙營收及銷售量均優於預期，甚至有貿易商首度訂貨外銷至美國。鄭舒云表示，家紙外銷量雖少，但價格較好，不過仍以優先滿足國內內需市場為重。

(時報資訊)