太設(2506)今日舉行股東會，因2019年虧損，所以不配發股息股利。太設今年入帳來源為太平洋之森交屋，將挹注今年度的營收表現，後續將視疫情發展調整營運計劃，並將持續降低負債及利率，減輕公司融資負擔。

展望今年度營運，新冠肺炎影響國內經濟發展，觀光及服務業受到嚴重衝擊，太設集團轉投資公司豐洋興業(太平洋百貨)已積極調整營業模式，如加強線上購物功能等，希望能將疫情的影響降到最低。

太設2019年營收3億2960萬元，年減68.66％，主要因本年度無工程完工交屋；房屋及土地收入為4264萬4665元，佔營業收入12.94％。租賃及其他收入為28695萬8539元，佔營業收入87.06％，稅後虧損9076萬2525元。

太設指出，2019年雖無完工入帳的建案營收，仍積極依開發計劃進行各項建案之興建及規劃，並於108年中進行內部組織改造以因應市場變化，對外採去庫存及建構AI智能家居策略，保守投資並調整公司資產結構及產品開發政策，推動都市更新、危老重建個案的開發及去化閒置資產，降低營運成本，改善營運績效去蕪存菁，以太設品牌價值，將有效面對市場挑戰，希望積極實現獲利機會。

(時報資訊)