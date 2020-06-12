政院宣布楊明州代理高雄市長 明天10時交接 16:022020/06/12 中時電子報 鄭年凱 、 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜解職生效 行政院記者會宣布代理市長 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院。 高雄市長韓國瑜遭到罷免，今日中選會正式張貼罷免公告，韓國瑜解職生效，行政院也在今日下午召開記者會，要宣布高雄的代理市長人選，宣布由高雄市政府參事楊明州代理市長，將於明天上午10時進行交接。 丁怡銘指出，代理市長人選為楊明州先生，院長蘇貞昌於昨(11日)下午約見楊明州，肯定他基層做起、在高雄服務36年，期許他穩定市政，而他也願全力以赴。 丁怡銘提到，基於不讓高雄空轉，相關公文已發函至相關單位，並將於明天10點交接。 (中時電子報) #韓國瑜 #解職 #罷免 #行政院 #生效 #楊明州 #行政院 #丁怡銘 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜政績認了？阿扁斷言：未來市長要向他說謝謝！ - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 罷免黃捷熱烈！連署破1.6萬份 鳳山清捷隊：將提案 - 政治 韓國瑜最後「穿雲箭」空拍影片曝光 網一看驚呆 - 政治 分析韓國瑜總統得票率 藍議員警告：蔣萬安緊張了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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