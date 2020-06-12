行政院。

高雄市長韓國瑜遭到罷免，今日中選會正式張貼罷免公告，韓國瑜解職生效，行政院也在今日下午召開記者會，要宣布高雄的代理市長人選，宣布由高雄市政府參事楊明州代理市長，將於明天上午10時進行交接。

丁怡銘指出，代理市長人選為楊明州先生，院長蘇貞昌於昨(11日)下午約見楊明州，肯定他基層做起、在高雄服務36年，期許他穩定市政，而他也願全力以赴。

丁怡銘提到，基於不讓高雄空轉，相關公文已發函至相關單位，並將於明天10點交接。

(中時電子報)