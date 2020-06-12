美股四大指數周四重挫逾5%，道瓊指數大跌1800點，創下3月以來最大單日跌幅。CNBC財經主持人Jim Cramer則表示，投資人以為自己比「股神」巴菲特還聰明，才會在市場上摔跤，同時也推薦幾檔股票給投資人參考。

外媒報導，過去幾周，Jim Cramer都在警告不要盲目追買航空、郵輪、零售等跌深的股票，他說，當這些股票變便宜時，大家都以為自己比巴菲特還聰明，但實際上，所謂的復甦概念股其實沒在復甦。

即使美股波動劇烈，Jim Cramer仍認為大家應該進場買股票，只是應該選擇景氣低迷時仍可以達到收益目標的公司，或是現金殖利率高但股價離高點還很遠的股票，或是投資創新、有長久市場與題材的股票，並點名輝達、超微、博通、PayPal、NIKE、蘋果和臉書等個股。

聯準會悲觀的經濟預測和擔心第二波新冠疫情，華爾街出現拋售潮，道瓊周四狂瀉逾1800點，今天（12日）期指出現反彈，道瓊期貨目前上漲300點以上，漲幅逾1%。

(中時電子報)