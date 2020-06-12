成立105週年的上海商業儲蓄銀行(5876)，原位於台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓歷經多年規劃設計及5個月的拆除，今（12）日舉行開工動土典禮，預計興建地上16層地下4層的現代商業大樓，預計2023年完工啟用。

上海商銀新總行大樓將是該行在台復業的第五代總行，更是該行55年來的最大工程案。舊總行大樓原為美琪大飯店，該行於1989年在榮鴻慶董事長主導下購入，經翻修使用近30年，因營運規模持續擴大已不敷使用，考量安全因素及國際視野，遂於2011年啟動重建專案，歷經7家國內外建築師事務所競圖，以及三階段評選，最後由擅長整合永續綠能、科技意象及人文理念的潘冀聯合建築師事務所負責規劃設計。

上海商銀新總行大樓全新的建築規劃融合人文美學與現代工藝的理念，外觀設計採用鑽石造型的概念，經由斜交幾何圖騰與淺色金屬質感玻璃的相互搭配，創造現代科技和前瞻外觀。

夜間透過照明計畫呈現時尚與簡約的氛圍，展現鑽石的璀璨光芒，象徵堅固永恆的企業形象，傳達現代環保及智慧節能的前瞻意象，建築結構以超耐震的規格，其耐震係數更高達法規的1.5倍，展現室內跨距27米無柱的國際辦公空間，並配備樓板調諧質量阻尼器(TMD)及結構健康監測系統(SHM)。

外牆框架除了展現工藝美感之外，並烘托出位於高樓層的員工餐廳與空中花園，與地面層景觀中庭的落瀑水濂相互呼應，展現設計的巧思與細膩。

上海商銀新總行大樓在專案管理顧問劉憲宗建築師及潘冀聯合建築師事務所協助下，從9家國內外營造廠中以3階段遴選方式，由國內素負盛名的互助營造股份有限公司擔綱總包營造廠，營造管理由國際知名的美商科進栢誠工程顧問有限公司負責，以黃金組合來成就經典地標。

上海商銀向來善盡企業社會責任，新建的總行大樓將申請綠建築標章，符合當前國際的潮流；新總行大樓並以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，2023年即將成為台灣全新的建築地標。

(中時 )