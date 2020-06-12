1名孕婦日前上網尋找按摩師，希望能夠替自己與老公放鬆整身肌肉。然而，此名孕婦打了許多家按摩院，不是已經客滿，就是沒有替男性提供按摩服務，就當孕婦快要放棄之時，她在網路上發現1家寫著「按摩」兩字的美容院，興奮之餘趕緊打去詢問，接起電話的女服務員卻說：「蛤⋯⋯⋯呃你有打錯嗎？」孕婦身旁老公聽到，立即向孕婦說「靠北！他是半套！電話掛掉啦！」。

據了解，孕婦因懷孕期間，手腳水腫進而想有人可以油壓，藉此舒緩緊繃的肌肉，孕婦也希望自己老公能夠一同前去接受療程。孕婦開始上網搜尋資料，並逐一打電話詢問是否時能夠預約時間，不料幾乎所有的SPA店皆客滿，再不然就是不收男客，導致孕婦過於苦惱，然而孕婦不放棄持續上網尋找，後來打去1家看起來不錯的按摩院，孕婦致電詢問。

不料服務小姐接了電話卻說：「蛤⋯⋯⋯呃你有打錯嗎？」孕婦說：「沒有啊！我網頁查說你這邊是按摩的！」。小姐則說：「您可能有點誤會了喔⋯⋯」身旁的老公聽到，趕緊對孕婦說：「靠北！他是半套！電話掛掉啦！」。

網友紛紛留言表示，「她是按摩沒錯，只是以排毒為主」，「孕婦擠不出東西、排毒為主的按摩」。也有網友認為，「孕婦的老公婚前一定滿專業的」、「沒有問你老公為啥可以秒回哪是半套的」、「妳老公突破盲腸點了」，另有網友認為老公很專業，立即就可以知道「老公職業走喔...秒回」。也有網友為孕婦老公擔心：「老公要跪主機板了」。

(中時電子報)