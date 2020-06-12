李男駕駛黑色轎車，擦撞安全島，車輛車頭全毀、路燈也倒了。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中66歲李姓男子，11日晚10點多駕駛一輛黑色轎車，於台中市大里區大智路、亞洲街口自撞中央分隔島，並撞斷一根路燈，李男疑為知名米糕店「甲八碗」老闆，疑為精神不濟，才發生意外，經醫院檢查李男有腦出血、肋骨骨折現象。

台中市警局霧峰分局交通分隊小隊長王世建指出，李男當時駕駛自小客車，沿大智路往中興路二段直行至亞洲街時，疑因身體不適，而撞上中央分隔島後，再碰撞分隔島一路燈，導致路燈斷裂，倒在對向內側車道，所幸當時是紅燈，沒其他車子經過，未波及他人，李男雙腳一度遭夾在車內，經救護人員協助脫困，意識清楚。

李男妻子接獲消息，焦急趕來，指出她先生有在洗腎、還有高血壓、糖尿病等，平常行動也不太方便。消防隊到場時，李男意識清楚，臉部有擦傷、額頭血腫、有輕微腦震盪現象，送往平等澄清檢查後發現，李男肋骨骨折、腦部出血。

警方指出，經對李男酒測後值為零，詳細肇事原因還要調查，呼籲駕駛人須注意睡眠是否充足，生病服藥、疲勞等，均應避免開車，以確保行車安全。

(中時 )