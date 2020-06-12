股票市場瞬息萬變，任何「鬼故事」都可能發生，其中，陸企房多多在本周的表現就是經典案例之一。路透報導，房多多9日在那斯達克市場一度飆漲1250%，可能就是因為房多多英文名「FANGDD Network」，長得太像尖牙股縮寫「FANG」，才讓投資人發瘋搶進，這也讓股市交易員笑稱，「澳門與拉斯維加斯都關門了，但股市反而變成賭場。」

路透社報導，由於市場追捧FANG等科技股，激勵那斯達克在10日漲破萬點，投資人也開始在市場中尋找新的機會，只是似乎找錯方向。報導中提到，交易員認為，陸企房多多之所以在9日出現逾1000%的漲幅，可能就是因為其英文名「FANGDD Network」太像「FANG」，才讓部分投資人誤以為跟科技股有關而跟著買進。

交易員Jawaid Afsar就表示，這就是股市強勁時會出現的狀況，投資人將不會放過任何跟科技股有關的股票。也有交易員認為，當市場的漲跌失去常理，這是令人害怕的，更戲謔的說：「拉斯維加斯與澳門都關閉了，但股市反而變成賭場。」

這樣的誤會在台股也曾經出現，在疫情爆發初期，投資人開始搶買所謂的防疫股，當時台股中的「花王」因為被誤認成做清潔用品公司，一度出現連3天暴漲，但隨後在認清它是一家印刷廠後，也因此出現一波下殺。

(中時電子報)