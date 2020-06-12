今年育英國小第三屆舞蹈班畢業公演將於21日在彰化演藝廳登場，卻因僅限家長入內，畢業班16名學生後天將先到員林火車站前廣場上快閃演出，要讓旅客驚艷。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣育英國小舞蹈班畢業公演，原定21日在彰化演藝廳演出，卻因疫情場館封閉，公演取消、只好改為14日到員林火車站快閃表演，如今中央宣布大解封，公演又將恢復如期舉行，快閃反成為公演宣傳預告，讓師生雀躍不已。

員林育英國小2014年創設舞蹈班，2018年起一連2年與大同國中在員林演藝廳聯合畢業公演，今年第3屆改到彰化演藝廳，是首度獨挑大樑，卻因疫情差點取消，大失所望的師生、家長，決定先到員林火車站前廣場快閃演出，與旅客分享舞蹈成果，稍稍彌補遺憾。

校長卓訓德表示，縣內共5校設舞蹈班，包括彰藝中、彰安和大同3所國中，及平和、育英2所國小；舞蹈班成立7年，3至6年級每班約20人。去年就借好場地，卻宣布封閉、又解封，新冠肺炎攪局，人讓心情像洗三溫暖。

卓訓德說，時間緊湊，且畢業公演僅限家長入內，上限180人且須梅花座，今年不開放索票，因此無任何廣告、旗條宣傳；面對終於能公演，大家都很期待，周日的快閃演出，成為預告宣傳，也讓無法欣賞公演的人先睹為快。

舞蹈班指出，14日周日中午12時15分開始展開的，火車站快閃演出，共安排四首舞碼，分別是Kapok木棉花、既視感、煙嵐雲岫、Free loop，每支舞都是不同舞蹈風格，也展現出育英國小舞蹈班舞蹈才藝教育的多樣化。

(中時 )