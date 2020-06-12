夏天到了，電費跟著漲，許多人認為出門關掉冷氣可以省電，但專家打臉表示，若只是短暫的外出，其實不關冷氣更省電，並分享冷氣省電的4招，讓你不再花冤枉錢，既消暑又省電。

冷氣對許多人來說，是夏天不可或缺的商品，但要怎麼吹才可以既消暑又省電，根據《早安健康》報導，日本節約達人丸山晴美提出冷氣省電的4大絕招。

● 短暫外出不關冷氣

冷氣開始運作時的耗電量最高，若是短暫外出，建議就繼續開著冷氣，會比開開關關更省電，且若想更省，可在外出時將溫度上調1度。

● 微風模式很耗電

風越小不會越省電，微風模式要讓室內涼爽费時又耗電，若選用自動模式，可幫你選擇最適當的風量、風向，且還會自動控制耗電量，維持溫度。

●別把冷氣當除濕機

不少人會靠開冷氣來除濕，雖效果不錯，但比除濕機耗電的多，若想讓室內乾燥，建議將冷氣調成「乾燥模式」，可盡量維持溫度一致，同時也發揮除濕功能。

● 溫度不要設太低

許多人有迷思，冷氣溫度調低一點，涼的快就更省電，但美國能源部表示，一般建議將溫度設為26度，極端溫度會造成電力浪費，產生不必要的費用。

(中時電子報)