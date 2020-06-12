日本沖繩縣石垣市議會提議，將釣魚台行政區域地址由「登野城」改為「登野城尖閣」，宜蘭縣議會第一時間通過建議更名為「頭城釣魚台」送內政部備查。國民黨團今天表示，蔡政府文青式的回應及不作為，更令國人氣結，反問自稱「辣台妹」的蔡英文總統，為何遇到日本政府「自動矮三節」，這是817萬公民選出來的總統應有的作為？

國民黨團發新聞稿表示，駐日代表謝長廷，先前颱風期間推諉卸責，更折損大阪代表處長蘇啟誠，又引發假賀電風波，這次面對日本改名事件毫無作為，已極度不適任，應該要向國人說清楚講明白，黨團將在此次臨時會提案要求駐日代表謝長廷返國赴立法院報告，給國人一個交代。

國民黨團說，蔡總統嘴巴說「擱置爭議，共同開發」，但北海岸漁民只看到蔡政府「自我矮化 卑躬屈膝 無力執法」，今年3月應該要召開「台日漁業委員會」至今未召開，也不派海巡署船艦強力護漁，任由日本政府欺負國人同胞，這就是蔡總統講的「擱置爭議，共同開發」？國人無法接受，漁民更是氣憤難平，為何自稱辣台妹的總統看到日本人就變成「軟骨妹」！

國民黨團指出，如果蔡總統不知道有骨氣的總統應該如何做，只會做「文青總統」，黨團提出五點建議，只要做到其中一件事，即可展現政府「護主權 顧台灣 護漁權」的氣勢。

五點建議包含呼應黨主席江啟臣主張，朝野政黨領袖共同赴釣魚台登島以宣示主權；召見日本駐台代表泉裕泰表示抗議，若拒不回應，則驅逐代表限期離境；召返駐日代表謝長廷返國赴國會給國人一個交代；比照前總統馬英九派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權；重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。

(中時 )