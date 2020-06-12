日月光半導體和楠梓電子等14家，位於楠梓加工區和高雄加工區內的廠商，在疫情過後，將與經濟部加工處聯手，分別在16日、18日舉辦現場徵才活動，總共將釋出456個職缺，

經濟部加工出口區管理處12日表示，該處每月辦理徵才活動不停歇，高雄及楠梓園區，將分別在6月16日、以及18日，先後舉辦現場徵才活動，共釋出456個職缺。

加工處指出，此次徵才廠商，包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、華新科技、光頡科技及威日光電等14家知名企業。

加工處說，高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，16日的徵才，將有華新科技、光頡科技、威日光電等3家公司，提供職缺項目包括設備保修助理工程師、製造工程師、測包助理工程師、生產助理技術員，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計96個職缺。

加工處表示，楠梓園區徵才活動，則是18日與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心舉辦，包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體、台灣檢驗科技、飛騰雲端系統、酷奇思等11家廠商參與徵才，釋出共360個職缺。

(工商 )