新冠肺炎疫情稍緩，在防疫期間違反規定被衛生機關裁罰案，移送行政執行249件，已經執行完畢的91件，執行完成率達36.5％，不過，違反防疫規定的裁罰案仍陸續增加，甚至宜蘭縣衛生局6月4日還做出1件百萬裁罰案，行政執行署副署長陳盈錦表示，只要衛生機關移送，各地分署都會盡力完成執行。

違反防疫規定的行政裁罰案，統計到6月11日共有710件，總金額9283萬餘元，其中249件逾期未繳移送行政執行，金額達3988萬餘元，由各地分署完成執行有91件，金額765萬餘元，完成率36.5％，佔執行總金額的19％。

陳盈錦表示，各分署接獲執行百萬罰鍰的案件共有9件，其中台北分署2件、新北分署2件、士林分署1件、桃園分署1件、屏東分署2件、花蓮分署1件，士林分署已經完成執行，屏東分署2件都是逃匿外籍移工，到案後沒有可執行的資產，2人又違反《移民法》已經由移民署在5月14日及30日分別遣送出境，花蓮分署是女性泰籍遊客，目前人在台灣卻無力繳納罰鍰。

陳盈錦指出，雖然疫情稍緩，衛生機關的裁罰案還是持續增加，宜蘭縣甚至在6月4日又裁罰1件百萬罰鍰，民眾仍應遵守防疫規定，如果逾期未繳的裁罰案移送執行，各地分署會盡力完成裁罰執行。

(中時 )