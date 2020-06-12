行政院食品安全辦公室今（12）日召開「食品安全聯合稽查專案小組」第41次會議，研商2020年聯合稽查專案，將就雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為查核重點，擴大掌握雞蛋產業鏈管理，並防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品。

食安辦表示，今年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」將於7～11月分3階段執行，擴大查核國內雞蛋市售端、洗選場所、畜牧場端及液蛋製造業者，並針對去年聯合稽查發現的風險因子及雞蛋噴印能力深入調查。

食安辦強調，各權責單位應持續對雞蛋產業鏈相關業者及消費者法令宣導及教育訓練，加強業者及消費者對法規的了解，深化業者保留流向紀錄觀念，強化溯源管理機制，促進整體產業良性發展，提升民眾信心。

至於「兼售食品添加物之化工原料業者專案聯合稽查計畫」，主要為擴大查核有關食品添加物3專管理、化學物質自主4要管理、毒性及關注化學物質管理情形、食品業及食品添加物登錄正確性等，以加強源頭管控、落實追溯追蹤與登錄正確性，強化業者風險意識。

食安辦表示，為維護國內食品衛生及消費者權益，透過跨部會、跨領域及中央地方協力合作，下半年將啟動2聯合稽查專案行動，持續依據風險管控食品產業鏈，並在每次聯合稽查行動後檢討精進措施，落實「食安五環」、保障民眾食品安全。

(時報資訊)