台灣5G將在第3季正式報到，亞太電(3682)持續備戰，除鞏固既有傳統電信營收，同時擴大5G應用深度與廣度，推廣個人和企業用戶服務，深耕企業專網服務，並加速跨業跨域的合作，整合鴻海(2317)資源，深耕數位經濟，5G戰隊正式啟動運轉，另外，亞太電也預計招募逾200名生力軍，壯大人才實力。

亞太電信表示，自2014年起致力推動數位經濟，要做智慧生活創新先鋒，近年來，累積多項領先業界的創新服務，在物聯網、智慧應用、企業專網等新經濟領域大有斬獲，2019年新經濟業務繳出亮眼成績單，營收較上一年度成長121%，今年上半年同樣持續倍數成長。

亞太電自2018年起，陸續取得台灣第一張5G實驗網執照、打造台灣首家GSMA Open Lab認證實驗室、業界第一個以5G直播8K影像、透過5G進行無人機首飛。同時，與經濟部合作推動「5G創育加速器」計畫，結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴，共同扶植5G新創發展。

亞太電運用豐富產業銷售經驗，依不同產業特性，攜手生態圈夥伴，推動各項垂直領域的智慧應用解決方案，其中，智慧空品感測物聯網表現領先同業，獲台北市、新北市、台中市、桃園市、新竹市、雲林縣、嘉義市、南投縣8大縣市合作專案。

另外，善用物聯網通信技術，服務更延伸至智慧防汛、智慧防災、智慧路燈、智慧三表、智慧交通等多元智慧城市應用。

亞太電因應5G來臨，也重新調整5G服務的最佳體驗環境，積極推動數位應用最佳體驗店及數位服務最佳銷售顧問角色，將各門市逐步轉型為該區域的數位應用樞紐，並且在5G啟動前，以積極拓展六都各大商圈新店點，及培訓儲備店長人才為首要任務，提供用戶客製化的智慧生活解決方案，強化服務覆蓋率。

亞太電目前持續網羅大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技領域的頂尖人才，並大力徵召智慧物聯網企業業務菁英大軍，計畫招募超過200名生力軍，同時內部也積極推動職能培訓，主推數位轉型工作坊及數位學習課程，要讓公司從裡到外都具備全力拚5G的作戰能力。

(時報資訊)