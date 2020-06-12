川普授權制裁國際刑事法庭官員

美國總統川普周四簽署行政命令，授權制裁國際刑事法庭（ICC）人員，並限制他們的簽證。而這是川普政府強勢施壓，要他們別再調查美軍與情報官員可能涉嫌虐囚等戰爭罪的最新嘗試。

據CNN新聞網11日報導，國際刑事法庭說，這是一連串對它空前攻擊的最新行動。它指出，這升高了干預法治，還有司法程序的嘗試，令人無法接受。

在川普的新行政命令下，任何未經美國同意，便直接參與國際刑事法庭調查、逮捕，羈押，或起訴任何美國人員，還有未經美方許許可，便對美國盟友採取同樣行動的人，都可能會受到美方包括凍結在美資產，以及禁止家屬入境等的經濟與旅遊制裁。

事實上，就在幾個月前，國際刑事法庭才授權，調查美國和阿富汗部隊在阿富汗涉嫌犯下的戰爭罪行，還有塔利班（Taliban）涉嫌大規模殺害平民的違反人道罪。

此外，國際刑事法庭首席檢察官班索達（Fatou Bensouda）力促調查以色列涉嫌對巴勒斯坦人犯下的罪行。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已表示，華府對此「嚴重關切」。

由於川普點頭，容許美方制裁國際刑事法庭官員，已引發國際官員和人權組織的關切。事實上，川普政府官員早就不甩國際刑事法庭，直指美國並非它的當事方，並已採取行動，阻止相關調查。例如，去年美國就取消了班索達的入境簽證。

白宮新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）在聲明中說，國際刑事法庭的行動是對美國人民權利的攻擊，並有侵犯美方國家主權之虞。她指出，猶如總統行政命令中所明言的，美國將繼續運用任何必要的手段，來保護公民和盟友，以免受國際刑事法庭不公正的起訴。

(中時電子報)