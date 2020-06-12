滬深兩市漲跌互現，上證指數12日微跌1點，連續第三日下跌。滬深兩市成交額合計縮減至人民幣（下同）6,992億元。

香港信報報導，上證指數12日早盤一度低見2,872點，下跌48點，隨後跌幅不斷收窄，尾盤一度反彈，上漲9點，高見2,930點，最終收報2,919點，微跌1點，跌幅為0.04％，成交額為2,743.22億元。

深成指12日先跌後回穩，盤中最高見11,306點，上漲62點；最低見11,003點，下跌240點，最終收報11,251點，上漲8點，漲幅為0.07％，成交額為4,249.17億元。

滬深300指數收報4,003點，上漲7點，漲幅為0.18％。創業板指數收報2,206點，上漲11點，漲幅為0.51％。

各類股方面，半新股漲逾6％，鋼鐵股漲逾1％，電力、房地產、化工股持穩，有色金屬、水泥、石油、煤炭、金融股偏軟。

(工商 )