日前因最新曝光的《蔣經國日記》揭露蔣曾在日記中自曝，蔣孝嚴、蔣孝慈兄弟並非他和章亞若所生，震撼外界，更讓目前已改「章」姓為「蔣」的國民黨立委蔣萬安之父蔣孝嚴，十分詑異錯愕。

雖然，專家普遍認為蔣經國在日記中此言是說謊，為的是怕其父親蔣介石發現他「婚外情」的實情。不過，白字黑字直指自己並非蔣孝嚴這對雙胞胎兄弟的親爸爸，多少仍會讓蔣孝嚴、蔣孝慈等後代兒孫傷感。因為，蔣孝嚴十分在意認祖歸宗，當初可是花了很多心血才得以改姓。

這一段曲折歷史，2002年12月24出刊的《時報週刊》1296期曾專訪當時尚未改姓的章孝嚴，曝光他為從想認親到成功改身份證、將父母親欄位「更正」為蔣經國、章亞若的過程。

該篇文章中提到，小時候章孝嚴根本不知自己的父親是蔣經國，偶爾曾有鄰居談到此事，章孝嚴兄弟還會斥責胡說八道，因身份證上父母欄明明是「章浩若、紀琛」。但章孝嚴說，高中時外婆跟他們說父親就是蔣經國，母親則是兄弟倆還在襁褓時就過世的章亞若，也說明為何身份證父母欄寫的是舅舅章浩若、舅媽紀琛的名字；外婆還告訴章孝嚴，母親章亞若最大心願就是章孝嚴兄弟能回到蔣家。

該報導中也提及，為完成母親心願，章孝嚴先於2000年時回大陸奉化蔣家祠堂祭祖，之後盼能在法律上真正回到蔣家，把身份證父母欄更正過來。但要改身份證，必須要證明原本的章浩若、紀琛不是親生父母，這有難度，因前者已過世，章孝嚴只好尋找從1949年就因逃難失敗、未再見過面的舅媽紀琛。

茫茫大海，怎麼找呢？該報導指，章孝嚴透過許多關係，最後才在美國一間老人公寓找到紀琛，並由紀琛出具證明及DNA檢驗，證明章孝嚴兄弟不是她生的。

頭條解密》蔣萬安真是蔣經國孫子！蔣孝嚴秀證據驗過這份DNA。(圖/本報資料照)

本報資料照。

接著要證明蔣經國和章亞若是親生父母，這怎麼辦？報導說，後來是王昇將軍寫了一封證明書，表示「章孝嚴先生確實為先總統蔣經國先生之親生子，母親為章亞若女士。章孝嚴出生於廣西省桂林市，時為民國31年3月，出生後章孝嚴與雙生兄弟章孝慈的生活費用均由蔣經國先生提供，其中若干部分，曾由本人轉交章孝嚴之外婆與舅舅。經國先生對其親生子章孝嚴及章孝慈，確有撫養事實…」。

另章孝嚴出生的醫院─原名廣西省立醫院，當時已改名為桂林市第二人民醫院，也開立出生證明，證明章亞若在1942年3月1日生下兄弟倆。

於是，蔣孝嚴在2002年12月12日在北市大安區戶政事務所，登記申請更改身份證父母欄獲准。自此，章孝嚴有了「新」身份。

這對兄弟生命的起源，乃是相遇於桂林的蔣經國與章亞若，在戰亂時代譜出一段意外戀曲的結晶。報導指出，當時男方以「慧風」、女方以「慧雲」暱稱互動。如今，當年不得見光的風雲愛情早已遠去，擺在世人眼前的事實，則是蔣孝嚴的身份證父母欄清楚寫著，父：蔣經國、母：章亞若，就像是他隨身攜帶的父母牌位。

(中時電子報)