在嘉義市、嘉義縣鹿草鄉及民雄鄉等3處租屋處搜索到大量毒品、分裝機器等證物。（張亦惠攝）

警政署長陳家欽（左一）及縣長翁章梁（左二）到場慰勉有功人員，肯定員警的工作表現。（張亦惠攝）

陳家欽（左二）下午由縣長翁章梁（右二）、嘉縣警察局長廖宗山（右一）及嘉市警察局長張樹德（左一）陪同至嘉縣警察局慰勉破案有功人員。（張亦惠攝）

犯嫌以精品圖樣包裝、水果口味（草莓、芒果）等噱頭，吸引青少年購買以牟取暴利。（張亦惠攝）

嘉義縣警察局日前聯合嘉義市警察局查獲大量毒品咖啡包，數量高達11萬包，市值超過5000萬元，是近年來破獲最大宗的案件，偵辦過程中縣警局偵三隊長蘇俊冠與在嘉義市第一分局偵查佐蘇伯源父子聯手掌握歹徒行蹤，是破案關鍵，12日警政署長陳家欽及縣長翁章梁到場慰勉有功人員，肯定員警的工作表現。

陳家欽下午由縣長翁章梁、嘉縣警察局長廖宗山及嘉市警察局長張樹德陪同至嘉縣警察局慰勉破案有功人員。陳家欽表示，歹徒趁防疫期間想大撈一筆，這次查獲這些喵喵等新興毒品是青少年，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌皆相當重視，也絕不容許毒品殘害青少年身心靈健康，指示警政署從源頭開始打擊，這次查獲工廠可說是警政署在成效上的一大突破，警政署會持續努力，斬斷毒品源頭。

蘇俊冠說，歹徒在縣市交界的模糊地帶流竄，難以掌握行蹤，造成員警很大的困擾，因兒子剛好在嘉義市政府警察局第一分局，兩人聯手並隨時機動出擊，「這是兒子從警來第一次合作」，很高興有機會將經驗傳承給兒子。蘇柏源也說，很難得有機會向父親學習，也很開心能參與這麼大的案子。

翁章梁表示，家長最怕小孩碰毒品，這次破獲史上最大宗咖啡毒品案，他要感謝警方這段期間辦案的辛勞，讓青少年免於受害，家長免於擔心，

嘉義縣警局指出，犯嫌以精品圖樣包裝、水果口味（草莓、芒果）等噱頭，吸引青少年購買，該販毒集團為規避查緝，毒品咖啡包的製造、分裝及交易過程分工細密，報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，聯合嘉義市政府警察局、刑事警察局偵查第三大隊成立專案小組，2日在新北市板橋區拘提賴姓主嫌到案，並在嘉義市、嘉義縣鹿草鄉及民雄鄉等3處租屋處搜索到大量毒品、分裝機器等證物，5日也一舉查獲共犯張嫌及溫嫌，目前3人經嘉義地方法院裁定羈押禁見。

(中時 )