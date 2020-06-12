美國自上月底因非裔佛洛伊德遭白人警員不當執法、以膝壓頸致死而引起敏感的種族問題爭議，全國示威烽火遍地，至今已持續將近三周，但示威抗議仍未減緩，甚至愈演愈烈，不僅如哥倫布等有種族歧視象徵的人物雕像相繼被推倒，有種族疑慮的電影遭下架，原本和平示威如今一部分已變調成純粹的暴力洗劫，讓保守派媒體感嘆：文化大革命已來到美國了。

據保守派雜誌《國家評論》9日刊登的一篇文章〈歡迎來到美國文革〉中指出，美國處於一場高科技、無流血的文化革命開端，這次革命靠著恐嚇、公開譴責以及破壞經濟活動，藉此決定什麼樣的理念與文字是可以在公眾前出現的。

該文以《紐約時報》日前刊登美國聯邦參議員柯頓呼籲動用軍事力量對付全國抗議民眾的投書，但卻引起外界憤怒與自家員工批評，社論版編輯最終黯然辭職為例。該文認為，雖然並非每個愚蠢或激進的想法值得挪空間讓其辯論，但編輯應該留出空間讓違背主流或者不受歡迎的言論得以發聲，而紐約時報編輯卻未反駁「參與辯論即是暴力行為」的觀點，反而向內部暴民鞠躬，請求寬恕。

該文也指出，人們或許可能聽過類似「沉默就是暴力」等進步標語，但現在在報紙社論上別刊登思想錯誤的文章遠遠不夠，還得替「覺醒進步」立場的積極倡導者，否則你也默認暴力與種族歧視，導致「說錯話是暴力，不說話也是暴力，不按照進步主義者們的意願說話還是暴力」的下場。

該文最後總結，不論是柯頓或者「黑人的命也是命」團體的聲音，他們都應該確實地被聽到。「黑人的命也是命」的訴求，本質上不僅是激勵人心，他們都是善良的人，但其中也參雜了多數激進左派團體，而他們的觀點我們不盡認同。言論自由的空間不應該是由運動立場來分配，在自由且健全的國家中，沒有一個議題是不可批評或辯論的，「如此，我們才能這稱之為真正的自由主義」。

(中時電子報)