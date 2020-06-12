配合公司法、證券交易法及公司治理相關規章之修正，櫃檯買賣中心公告實施13項參考範例修正條文，作為上櫃公司落實公司治理之參考指引，且為協助上櫃公司提高英文資訊揭露品質，也更新「簡易版英文年報」參考範例，供公司參考編制英文年報。

櫃買中心表示，本次配合公司法、證券交易法、公開發行公司董事會議事辦法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法、公開發行公司取得或處分資產處理準則、公開發行公司年報應行記載事項準則、公司治理評鑑指標評分指南內容、以及上市上櫃公司誠信經營守則等規定，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例、「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例、「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」參考範例、「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司提名委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司監察人之職權範疇規則」參考範例、「○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例、「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」、「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例及相關附表(並更名為「董事會績效評估辦法」參考範例)及「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例相關文字內容。

櫃買中心指出，本次配合107年12月19日金管證發字第10703452331號令，要求所有上市上櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，刪除「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例條文有關監察人部分，並更名為「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例。

另外，為配合上市上櫃公司已全面設置獨立董事，刪除「○○股份有限公司併購特別委員會組織規程」參考範例有關未設置獨立董事部分。

(時報資訊)