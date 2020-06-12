美國電動車大廠特斯拉經歷今年新冠肺炎疫情嚴重衝擊，今年股價一路崩至最低點361美元，但在美國重啟經濟活動，大陸市場對Model 3需求比預期還強勁，加上外資看好特斯拉前景下，股價近日衝破1千美元。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，特斯拉執行長馬斯克開啓特斯拉「奧創紀元」。

謝金河指出，最近大摩報告指出，特斯拉是20年前的蘋果，這個分析報告也讓特斯拉產生無限想像空間。謝金河表示，他有很多300~500美元買進特斯拉的朋友，已揚言抱著股票不賣，看看20年後，特斯拉會不會變成蘋果？大摩的報告也讓特斯拉股價在11日衝到1027.48美元，市值超過1900億美元，特斯拉成為僅次於日本Toyota的全球第2大汽車製造商。

謝金河提到，在漫威電影「復仇者聯盟2：奧創紀元」，東尼與班納日以繼夜地研發出強大人工智慧的「奧創」，機械大軍撞擊世界，現代版的奧創，看起來特斯拉的馬斯克正帶領大家走向大家不可預知的世界。

謝金河表示，去年特斯拉市值超過福特、通用汽車加總市值時，市場覺得不可思議。現在福特市值270.89億美元，通用411.43億美元，總共682.32億美元，特斯拉拿掉前面的1，還是比美國前兩大廠還大，再與德國最大的VW市值714.63億歐元相比，三者相加才幾乎等於特斯拉，若跟日本Toyota是22.53兆日圓、約2104億美元相比，未來有一天，說不定會成為全球汽車龍頭。

謝金河認為，馬斯克是目前地表上最具創新的企業領袖，也是賈伯斯以來不世出的天才，現在特斯拉的數字還不耀眼，但投資市場已把大家對馬斯克的期待極大化。依照蘋果股價354.77美元、354.77美元來計算，蘋果若是一個國家，應排在澳洲後面，為全球14大國家，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對從來沒有見過的世界。

(中時電子報)