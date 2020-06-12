台北市法務局今發布消費警訊，有女大生在網路上購買650元的「SPA精油舒壓劵」和「精雕S曲線券」，前往體驗時，業者以贈送保養品為誘餌，並稱買40堂送10堂，推銷6萬元的「學生優惠專案」，女大生做了1堂課程後，想依課堂數比例解約退費卻遭到拒絕，才發現業者將化妝品買賣，包裝成瘦身美容課程，而向法務局提起消費爭議申訴。

位在西門商圈的SPA會館，以「無壓力輕鬆付」的話術行銷，吸引消費者購買課程，法務局指出，該名女大生在體驗課程後，想依課堂數比例退費，卻遭業者拒絕，並發現想買瘦身美容課程，卻拿到一張品項記載「化妝品」的發票，業者將退費責任推給販售化妝品的「B公司」，B公司則稱消費者是購買化妝品，拒絕依課堂數比例退費且表明多數產品已拆封不能退費。

北市府消保官接獲申訴後，請各單位協助調查，並請「B公司」及「SPA會館」到北市府說明，「SPA會館」則拒絕派員到場，B公司則宣稱僅販售「產品」，其餘美容課程、課程銷售、定型化契約等事項，皆不清楚，經協調後B公司願退還部分費用與消費者達成和解；「SPA會館」則因規避檢查，遭北市府依法裁處3萬元罰鍰。

法務局呼籲，業者常以「VIP專屬優惠價」、「○堂課平均價非常超值」等話術推銷，加上無卡分期不用立刻拿出現金，容易產生無壓力付款錯覺，而無卡分期實際上是消費者申請「融資」，待消費者想解約時，就無法直接停止分期付款，而業者常以過了7日猶豫期或商品已拆封為由，拒絕退貨，屬「暗藏陷阱」銷售模式，提醒消費者勿衝動消費。

消保官提醒，消費者在簽訂契約前須確認購買內容，並要求業者載明美容課程項目、堂數、金額及提供使用紀錄影本、剩餘堂數等資料，或以拍照方式留存，以便作為發生爭議時有相關證據資料。

(中時 )