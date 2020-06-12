為推行綠色交通，減少廢氣排放，台中市持續推動電動公車政策。（盧金足攝）

台中市的門戶台灣大道，能不能當成電動公車示範道路？交通局長葉昭甫表示，台中市電動公車目前182輛，全台名列前茅，但與全市18家公車業者，公車數1566輛比較，電動公車預計3年內再增加200輛電動公車，一輛電動公車約1000多萬，交通部一輛補助300萬元，現在提出一輛700萬倍增補助計畫，但地方也要有配合的條件，鼓勵公車業多申請汰換，努力整合讓台中邁向綠能交通。

市議員陳世凱、黃守達及林德宇在議會提案，台灣大道為台中市公車營運重要路線，運輸量高且乘坐人數多，在推動全市公車電動化之前，可先將台灣大道指定為電動公車示範道路。

為推行綠色交通，減少廢氣排放，台中市持續推動電動公車政策，交通局表示，電動公車數量從2013年10輛，累計至目前達182輛，數量成長17倍以上，多次高居全國第一，預計3年內再增加200輛電動公車，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

葉昭甫說，市府配合中央2030市區公車電動化執行計畫，持續協調客運業者參與交通部辦理的電動大客車補助計畫，於台中市幹線路廊推動示範型的全電動公車路線，整體規畫充電場站及公車路網，鼓勵客運業者加速汰換老舊柴油公車為電動公車，發揮電動公車最大減碳效益。

葉昭甫表示，電動公車全面性配合整個未來政策，甚至達到達到百分之百的電動公車，朝蝸綠能運輸，配合中央政策，市府也嘗試說服在地客運業者慢慢的往這方向前進，本來中央交通部補助300多萬元，現在有倍增補助計畫，達到一輛電動公車補助700萬元，以一輛公車1000萬元即補助達1／3，提高業者汰換成電動公車的誘因。

但中央的倍增補助，並非只單純補助，希望可以跟地方政府的相關公車政策結合，例如說整條路線都是電動公車，不能是散落在各個地方，由地方政府出來整合相關資源。

葉昭甫表示，市府希望與公車業者一起努力，爭取更多，讓台中市公車慢慢走向綠能的大眾運輸，至於台大道是否可以率先全面行駛電動公車？因台灣大道公車路線太多，亟需整合，目前台中市有18家公車業者，共有234條公車路線，客運業要自籌款獲補助，必須營收佳，才能增加支出生財工具的可能性。

(中時 )