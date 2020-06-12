罷免時代力量高雄市議員黃捷活動，正緊鑼密鼓展開連署，經過昨天高雄市長韓國瑜在鳳山行政中心的音樂會活動，罷免連署站負責人王先生表示，「連署短短4天就增加了5千多份，累積達到1.6萬份」。對此，黃捷今上節目提醒韓粉，一、二階段連署書格式不同，並不滿表示，韓國瑜到最後一天還再散播仇恨，她比較失望。

王先生今天(12日)在「罷免高雄議員黃捷」臉書社團發文表示，「罷免黃捷熱烈連署中，從6月8日連署至11日，4天共計增加約5000份連署書，目前數量已經突破16000份，因此，近期連署站將正式向中選會提出罷免申請程序」，並強調高雄要清掃，「鳳山清捷大隊」將正式開始。

對此，黃捷在臉書分享，她今天上《三立》談話節目「94要客訴」回應自己的罷免議題。對於主持人問及，「桃園市議員王浩宇今自爆收到兩顆恐嚇子彈，她是否也有收過類似的恐嚇物品？」黃捷說，「目前實體的還沒有，但之前收過冥紙，過去一年以來也收過蠻多次的恐嚇信，所以沒有特別跟大家分享，類似的一直都有收過，最近私訊也是蠻多的」。

「對於最害怕收到的恐嚇內容，大概是什麼？」黃捷說：「最讓自己害怕的是內容有提及家人，並舉例像是『連妳的家人也要一併報復、威脅』，她認為，這樣的舉動就過分了，拜託不要牽連別人的家人」，她臉色凝重地說，「這真的很沒有人性」。

主持人再問，對於罷捷團體「鳳山清捷隊」稱第一階段2900多人已經達標，第二階段29000多人有信心下周送件，「妳會不會擔心被罷免？」黃捷說，「擔心是不至於，並解釋，罷免第一階段都還沒有正式送交選委會，即便現在簽了很多提案單，到時候二階都還是要重新連署」。黃捷也提醒韓粉，「罷免團體現在即便很積極要把二階人數湊滿，到時候還是要換為二階連署書的版本，並不是拿第一階段就可以直接去送，且要注意格式的部分，例：鳳山的鳳要寫繁體」。

此外，對於昨天韓市府在鳳山舉行告別音樂會，有韓粉到服務處索要罷免連署書，黃捷說，「其實自己一直都很尊重他(她)們，不希望高雄到現在還要挑起對立，她坦言，對韓國瑜比較失望，直到昨天要走了，局處首長還在台上批評政府，留下仇恨給高雄，好像沒有反省到自己真的做錯了什麼」。

(中時電子報)