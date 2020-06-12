臺中港務分公司為配合行政院推動離岸風電產業政策，以臺中港作為離岸風電產業園區及作業基地，陸續辦理新(整)建2號、5A、5B、36號及106號碼頭，作為各風場開發商離岸風電機組之生產、儲存、組裝及運輸基地，其中106號碼頭已於今年4月17日完工將作為風機材料輸入及組件輸出之主要碼頭，預計年底後線整體鋪面完成後，以多功能用途兼供散雜貨裝卸使用。

臺中港務分公司表示，臺中港106號碼頭斥資新台幣約11.86億元，總長度為450公尺、設計水深為-16.3公尺、碼頭主體結構寬度為33公尺，碼頭均佈載重包括有：每平方公尺40噸之重件段有187.7公尺、每平方公尺10噸之重件段237.5公尺，以及每平方公尺3噸之一般段有24.8公尺。

另為滿足自昇式(JACK-UP)船舶之需求於碼頭末段約200公尺及碼頭法線外60公尺的範圍內施作海床加固工程，可滿足風機安裝船進行裝載作業時每平方公尺90噸之錨碇承載需求。其他碼頭之附屬設施(包含繫船柱、防舷材等)及碼頭後線公共設施(包含道路、排水、岸水、岸電…等)非常完備。

臺中港務分公司總經理盧展猷進一步說明，為配合行政院推動離岸風電於民國114年達5.7GW裝置容量之目標，港務公司不僅就「離岸風電產業鏈發展基地」及「運維船舶/工作船基地」等硬體設施進行新(整)建工程，並且結合轉投資之臺灣風能訓練公司，培育相關風電作業人才，期待藉由一條龍服務，帶動離岸風電供應鏈產業聚落，促使臺中港成為國際性綠色能源之指標性產業據點。

該港工程處黃唯誠經理說明，目前5A和5B也都已完工，在驗收階段，陸續交給風電廠商局部使用中，目前已有七成空間在使用，2號重件碼頭階段工程完成，雖有原廠商在使用，風電廠商可短期借用，36號重件碼頭則還在施工中，預計年底完成。

(工商 )