北京市繼11日在西城區出現1例新冠肺炎確診病例後，12日再增加2例，皆為豐台區民眾，兩人為同一單位員工。

12日下午，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第113場新聞發佈會上，北京市豐台區副區長張婕介紹了豐台區確診2例新冠肺炎病例的有關情況。

北京市豐台區新增兩例新冠肺炎確診病例，爲同一單位員工。

病例1，劉某某，男，北京人，25歲，中國肉類食品綜合研究中心員工，家住豐台區西羅園街道馬家堡東路，於6月9日獨自騎車到轄區醫院發熱門診就診。患者曾出現咽痛、發熱、咳嗽、流涕症狀，最高體溫38.6℃。患者自述近2周有出京史，到青島出差5天，無境外人員、湖北接觸史。就診過程中全程佩戴口罩，6月12日，患者樣本核酸檢測爲陽性，經專家會診診斷爲新冠肺炎確診病例。

病例2，尹某某，男，北京人，37歲，中國肉類食品綜合研究中心員工，爲病例1劉某某的同事，家住豐台區西羅園街道角門北路，於6月9日出現咽癢、有痰、輕微咳嗽，體溫正常，未就診和服藥。6月12日，經區級排查，將尹某某用120急救車轉運到轄區定點醫院隔離排查，樣本核酸檢測爲陽性，經專家診斷爲新冠肺炎確診病例。患者自述近2周無出京史，無境外人員、湖北接觸史。

(旺報 )