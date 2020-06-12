白米甕砲台修復啟動，基隆市長林右昌說，未來打造貫通步道串接歷史場景。（吳康瑋攝）

白米甕砲台修復啟動，基隆市長林右昌說，未來打造貫通步道串接歷史場景。（吳康瑋攝）

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程12日啟動，除將原有的庫房整修成為服務中心，還會做廁所、涼亭及全區欄杆強化等周邊環境改善，基隆市長林右昌指出，未來透過古蹟修復、山海步道等計畫，還會興建完整的貫通步道，把當地基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔串接起來，將整個西岸歷史場景打造成重要的觀光廊帶。

林右昌指出，白米甕地區的居民是「坐在歷史寶藏上」，從基隆燈塔走到球子山燈塔，沿途可以看到被荒煙蔓草淹沒的萬人堆砲台，風景真的很漂亮，步道未來必定成為西岸重要的觀光步道，民眾可以把車子停在山下，走環狀步道上白米甕炮台，而周邊地區及兒童遊戲空間也會重新整理，山海步道第二期工程則會接上球子山燈塔，讓民眾可以輕鬆從基隆燈塔走到球子山燈塔。

文化局表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，建於1900年，位在基隆市港西岸，與東岸的砲台，合力守護城鎮安危，在2007年成為市定古蹟，這次修復工程工期為8個月，以砲台本體原有工法修復為主，採再利用原則維持古蹟軍事地景，將觀測所鐵堡進行情境復原及廁圊及貯水池透過清理考古加以陳展，希望增添日式砲台一線式氣勢及保存重要的文化氛圍。

文化局指出，考量未來西岸整體規劃及古蹟修復後的觀光需求，將透過解說牌示系統更新，整合古蹟風貌及文化價值宣導，期許白米甕砲台能朝向更完善的歷史場景結合觀光展示邁進。

(中時 )