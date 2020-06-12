生產的疼痛感號稱史上最痛，網紅蔡阿嘎日前拍攝分娩體驗企劃，當場痛苦哀號，事後他聲稱，2024年誰的總統政見是將無痛分娩納入健保給付，他就支持誰，如今台北市長柯文哲可能成為第一個博得蔡阿嘎支持的總統人選，柯今在市政總質詢允諾，市府將研議補助孕婦無痛分娩，解決少子化問題。

北市議員侯漢廷今在北市議會市政總質詢提到，北市生育人數逐年下降，去年約只有2萬名新生兒，北市有沒有辦法補助孕婦無痛分娩8000元費用，1年約1.6億經費，在醫生評估孕婦身體健康狀況沒有問題後，由醫療機構向市府申請補助。

柯文哲說，北市孕婦剖腹產比例大約占四分之一，自然生占四分之三，「聽說那個生產很痛，減輕痛苦這議題，應該跟婦產科醫學會討論看看」；他認為，少子化是大問題，市府能不能提供多點錢提高服務，是可以考慮的，從診所撥錢給孕婦也是個方法。

侯漢廷追問柯，意思是會做，但是要研議細節？

柯說，還是要訴諸專業，看誰可以做（無痛分娩）、誰不行做，也不是說不需要的也做。

(中時 )