美中分歧不斷擴大，在美國總統川普推動台灣恢復參與世界衛生大會(WHA)未果後，川普也宣佈終止美國與世界衛生組織(WHO)關係。美眾議院中國工作組為此改變目標，改為推動台灣灣成為國際貨幣基金組織(IMF)正式會員，以突破中國大陸在國際組織封鎖台灣的問題，IMF執行董事會亦宣稱正在考慮讓台灣成為會員的提議。

據《美國之音》報導，不久前眾議院共和黨成立「中國工作組」(China Task Force)，目的在於彙整大陸在各領域對美國的威脅，從國安、經濟、科技、競爭力及意識形態5大支柱提出政策建議並制定相關法律，而中國大陸意圖在國際組織取代美國的作為，也是該工作組重點之一。

報導說，中國工作組成員、俄亥俄州聯邦眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)在5月底提出《2020年不歧視台灣法案》(Taiwan Non-Discrimination Act of 2020)，旨在推動台灣成為國際貨幣基金組織的正式會員，並禁止大陸在該組織增加份額(shareholding)，直到台灣成為會員或被允許有意義參與該組織為止。法案並要求美國財政部採取作為，使台灣在國際財政機構得到更公平的待遇。

報導說，IMF執行董事會(Board of Governers)正在考慮讓台灣加入成為會員，或是台灣能有意義的參與該組織，這包括：1)台灣的經濟和金融政策能參與國際貨幣基金組織的定期監測活動；2)台灣公民能夠在該組織得到公平雇傭的機會；3) 台灣有能力取得該組織適度的技術協助和培訓。

岡薩雷斯在一個聲明中說：「台灣是地球上少數成功地在維持財政穩定下取得發達地位的國家」，隨著許多發展中國家因新冠肺炎面臨難以估計的財政負擔，「台灣被納入國際貨幣基金組織顯得更加重要」，但因為中國大陸的反對才使得台灣無法在這個機構裡獲得他們本應享有的一席之地，因此「該停止討好總想操控國際組織的中國共產黨了」。

聲明說，作為世界第22大經濟體，台灣的外匯儲備已超過4800億美元，也超過巴西、印度和韓國。在國際貨幣基金組織189個成員國致力於匯率穩定及貿易平衡的承諾下，台灣做為世界上一個主要的經濟體參與國際貨幣基金組織，對協助發展中國家達到同樣目標是十分必要的。

岡薩雷斯眾議員也同時在《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)發表文章，呼籲讓台灣加入國際貨幣基金組織。他說，美國1994年即宣示支持台灣參與不以國家身份為會員資格的國際組織，在推動台灣加入IMF一事上美國的承諾已經逾期許久，「不像世界衛生組織及其他聯合國機構，國際貨幣基金組織不要求國家必須具備被聯合國承認的資格才能加入，這也是該組織屢屢顯示它對此非常認真看待的一個區分。」

他引述IMF法律顧問戈德(Joseph Gold)說法稱，沒有規則認申請者必須先被其他成員國或其他國際組織承認，才符合成為IMF會員資格」。IMF會「自行確定申請者是否為一個國家，而且只做為自己的參考。」

以科索沃(Kosovo)為例，岡薩雷斯指出，它在2009年成為國際貨幣基金組織(及世界銀行)的成員國，但它並不是聯合國的會員。

(中時電子報)