聯華電子公司及其協理戎樂天、美商美光科技公司前整合部課長何建廷及品質工程部副理王永銘，被控竊取美光公司DRAM製程，遭美方跨海提告，台中地院審理後，12日判決戎6年6月、何5年6、王4年6月刑期，並須沒收3人不法所得，聯電部分則罰款1億元，全案可上訴。

記憶體大廠美光科技公司於2013年收購從事DRAM代工的瑞晶公司，並改名為台灣美光，美國美光並與台灣美光於隔年簽署智慧財產共享等契約。何建廷、王永銘原本是在瑞晶公司任職，其中，何擔任量產整合部課長、王則為品質工程部副理，2人分別於2015、2016年跳槽至聯電。

其中，何跳槽到聯電後，因得知聯電當時在推動32奈米DRAM製程技術，竟將他在美光任職期間知道關於此製程的機密文件、檔案等複製後，帶到他位於聯電的辦公室及宿舍；王則是在提出辭呈後、於正式離職前，濫用其職權讀取美光公司的內部機密、DRAM製造方法舉機密等。

(中時 )