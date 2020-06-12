總統宣示將打造台灣為國際人才中心，工總也提出讓「台灣成為引進國際人才平台」的三建言：重建技職教育，降低學用落差、放寬專業人士來台法令，解決留學生兵役、盤點產業數位落差，建立數位經濟人才地圖，並培養數位經濟跨領域人才。

疫情在重創經濟的同時也開始了遠端、數位科技服務業的發展，工總也從中發現學用落差、甚至是產業間的人才結構配置的不均，進而從產業面、法規面與教育面提出三建言。

首先是，盤點產業數位落差，建立數位經濟跨領域人才地圖，培育數位經濟人才。工總指出，疫情雖然重創經濟，但也讓企業積極思考如何進行數位轉型、啟動數位經濟的新模式，因此後疫情時代，政府除提供協助企業復甦外，更重要的是應趁勢盤點產業的數位落差，並借藉調整國內產業人力結構，就服務業、製造業人力進行妥適調配，進一步建立經濟人才地圖、培育數位經濟跨領域的人才。

第二是，放寬專業人才來台法令。工總指出，現行與專業人才來台的相關法令《延雇法》、《新移民法》的用語，對外籍人士而言非常難懂，而且兩部法不但疊床架屋，還引用其他法律，例如《就業服務法》和《入出國及移民法》，更重要的是，不管《延僱法》還是《新移民法》都不適用於大陸人士，等於是將潛在的大人才庫拒於門外。

工總因此建議，將《延僱法》與《新移民法》加以整合為單一法律，同時就《就業服務法》和《入出國及移民法》作必要的相對應修改，確保相關立法的一致性，並同步檢討簡化申請程序。同時，也適當的解決留學生因兵役問題，降低回台的意願，以補充白領人才的不足。

第三是，重建技職教育，降低學用落差。工總指出，大學應積極改變目前仍以論文為導向的教育模式，建議應多結合台灣產業需求及社會環境，培養可用的人才，同時，配合現在產業軟、硬並用的時代，應亟思培養跨領域人才的教學方式。

(工商 )