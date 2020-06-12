在台灣掀起瘋狂搶購的日本任天堂當紅遊戲機Nintendo Switch，華航eMall「樂遊館」也買的到！華航eMall新館-樂遊館訂6月15日開幕，任天堂遊戲機將於當天中午12:00歡慶強打，上架限量約五百件任天堂NintendoSwitch熱銷商品。

包括最熱門的動物森友會特仕版主機同捆組、台灣新型電力加強版藍紅主機同捆組、官方正版健身環，還有最秒殺熱賣遊戲片；只要在華航eMall單筆刷卡金額滿新台幣3,000元，就可在結帳網頁選購健身環，滿新台幣5,000元則可加購主機同捆組。

除了主打任天堂電玩遊戲片等商品外，華航eMall樂遊館還有如樂高積木、FUNKO POP系列等兒童玩具及保健商品等，近期也將再推出戶外運動用品等，期吸引各世代族群一起運動、遊樂、健身，享受生活。

華航Sky Boutique精品館將機上免稅品完稅後宅配送到家，現正推出精品85折起、精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6,888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止，更多優惠訊息可見華航eMall官網：https://calec.china-airlines.com/eMall/index.aspx。

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