老婦的兒子到現場後，確認該浮屍就是失蹤的老母親，悲傷不已。(消防局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二水鄉１名79歲老婦，10日晚間10點拄著拐杖外出後下落不明，家屬報警在在海豐路八堡圳旁發現老婦的拖鞋與拐杖，警消搜索逾30小時，今天下午在靠近埔心鄉柳橋東路829號旁的員林大排下方，尋獲老婦遺體，家屬悲痛不已。

10日彰化縣消防局調閱相關監視器畫面，當晚9點40分左右，有發現疑似落水婦人，出現在遺留拐杖與拖鞋的附近，從10晚間共派遣近百人次投入搜索，一路從二水八堡圳搜索到員林大排，但都未發現婦人蹤跡。

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，今天下午約1點23左右有民眾報案，在員林大排水溝裡，發現一具浮屍，隨即派遣埔心、溪湖分隊，以及在員大排上游搜尋的第二大隊，前往該處救援，並將該具浮屍打撈上岸。

徐溫聰說，由這兩天搜索家屬也都陪同在附近，盼能盡早找到母親，而獲報將該具浮屍打撈上岸後，他便陪同二水溺水案的家屬，一同到現場指認，老婦的兒子到現場後，確認該浮屍就是失蹤的老母親，悲傷不已。

(中時 )