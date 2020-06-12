6月畢業季，正是畢業生準備找工作、踏入職場的時節，不過今年受到疫情衝擊就業市場，青年尋職備受考驗，勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場為協助青年打造就業即戰力，特別推出青年專班，每班次招訓20人次，訓練費用全額由政府補助，訓後輔導就業，歡迎符合資格的青年朋友踴躍報名參訓。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，青年專班開班前都經過相關產業就業市場需求調查，規畫符合業界用人需求之訓練課程，課程設計有八成以上都是實作課程，由資深的訓練師帶領學員，以一人一機的方式進行密集的實作訓練，協助提升青年朋友的技術職能及實作能力。

結訓後能無縫接軌職場，以去年開辦的2班次青年專班來看，學員訓後滿意度達92％，訓後就業率更達100％，訓練成效良好。

林淑媛指出，該專班以29歲以下適訓青年優先錄取，如有招生未足額時，會開放最多30％之參訓名額給一般失(待)業民眾，訓練期間如為外縣市及台中市偏遠地區之參訓民眾，亦提供優雅住宿環境，參訓者全程免費參訓，訓後輔導就業。

此外，參訓者如屬於就業保險法或就業促進實施辦法所列特定對象身分者，參訓期間還可以申領職業訓練生活津貼，減輕學員經濟壓力，安心參訓。

PLC可程式控制系統整合班結訓學員冠宇，畢業於國立大學電機系，畢業後覺得實務技能真的有待加強，也不太有信心直接就業，所以選擇先去服兵役。

退伍後冠宇在網站看到青年專班招生的訊息，希望能利用2個多月的時間來加強實作能力再去就業。

進入分署參訓後，從最基礎的電路圖識圖、配線技巧及PLC領域相關操作與應用，透過紮實且密集的訓練，讓冠宇重新打好底子，訓後也順利就業，目前擔任工程師。

(中時 )