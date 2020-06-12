市場憂心第二波疫情再起，引爆美股周四（11日）恐慌性殺盤，道瓊指數大屠殺超過1800點，而台股早盤重挫近300點，尾盤跌點收歛，終場下跌105點，收在11429點。股市這一兩天拉回，究竟是漲多修正，還是可能打第二隻腳呢？分析師指出，本次凶猛急跌主要是漲多後的修正，除非疫情更嚴重，才有機會打第二隻腳，但目前看來還不構成打W底的條件。

台股今日表現較其他亞洲股市強勢，雖然早盤最低來到 11244 點，但月線仍有支撐，資金行情仍未退燒。觀察三大法人買賣超情形，外資今持續買超 29.5億元，已連10買；投信則轉為賣超4.9億元，終結連13買；自營商昨大賣31億後、轉買超22.32億元。三大法人合計賣超46.92億元。

摩爾投顧分析師張志誠指出，美股這波下跌不叫第二隻腳，只有疫情更嚴重情況下，才可能出現第二隻腳，如果疫情不會加劇或者一直存在，就不構成第二隻腳的條件。美股之所以重挫是因聯準會（Fed）提到經濟不會這麼快復甦，但美國那斯達克及費半都已經創歷史新高，股價太膨風，就該回檔整理。

他認為，美股跟疫情有關的新藥股沒有大漲，因此不是反映疫情因素，而是反映經濟解封後可能沒這麼快復甦，再來就是歐美旺季之前的一個回檔期，歐美傳統旺季都落在9月之後，如果現在不回檔要等多久？台股的部分，其實有很多去年獲利很好，殖利率也很高的企業，目前台股拉回就是趁勢把很多高殖利率股票壓下來，給大股東吃貨，畢竟需要一點時間，所以除權息之前可能還有低點。

大宇投顧分析師許銘雄表示，美國聯準會（Fed）10日對新經濟預測，指出今年 GDP 將萎縮 6.5%，到年底的失業率9.3%，加上美國疫情持續蔓延市場擔心恐有二度爆發風險，及再度封城的風險，美股四大指數又來到相對高點，引發昨日美股獲利賣壓，尤其是能源及金融股領跌，波音跌幅達16.4%，導致道瓊11日重挫1861點。

他說，台股昨（11日）也來到相對高檔11771點，稍微有些風吹草動就會引發賣壓，台股也是相同情況漲多回測修正，依個人研判，目前還沒有跡象，會回測第二隻腳，但可以觀察防疫概念股如全面走強，台股恐拉回幅度較大。「美股道瓊周五（12日）反彈500點以上才有利於台股下周的行情。」

(中時電子報)