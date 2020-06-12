健保署公告自付額醫材訂上限，引爆醫界怒火，衛福部長陳時中昨晚緊急開記者會說明，新制8月才上路，還有時間再溝通。但此事已引來總統蔡英文關切，要求行政院長蘇貞昌和阿中部長再進行研商。

蔡英文今在臉書上表示，關於健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。她說，今天早上已請蘇貞昌院長特別注意這件事，並再與衛生福利部陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。

最後蔡英文說，好的政策需要好的溝通。政策規畫會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力。

前立委、林靜儀醫師表示，不要操作醫病對立，要促進醫病溝通。希望衛福部能夠撥出充分的時間，與各醫學會討論；也希望健保署這次能夠摒除成見，好好與專業團體溝通。

時代力量立委邱顯智日前則說，醫材收費訂天花板只有爽到保險公司，醫界也砲轟新制將讓台灣醫療倒退30年。

(中時電子報)