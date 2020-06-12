金秀賢退伍後，演藝能量蓄勢待發。（Chun Youngsang ／ Netflix提供）

徐睿知自認幸運參與劇組，接演新戲毫不猶豫。（Chun Youngsang ／ Netflix提供）

金秀賢去年7月退伍，他坦言當兵時格外渴望演戲。（Chun Youngsang ／ Netflix提供）

徐睿知形容女主角文英的個性就像「兩面刃」，人格設定極具魅力。（Chun Youngsang ／ Netflix提供）

32歲韓國男神金秀賢時隔5年回歸的新劇《雖然是精神病但沒關係》，攜手同門師妹徐睿知飆戲。2人日前接受亞太7國媒體越洋視訊聯訪時，金秀賢心情興奮，想炒熱現場氣氛時，卻聰明反被聰明誤，因海外媒體不諳韓語雙關的笑梗，反倒一度讓氣氛結冰，情急下他更突然爆雷劇情彩蛋，慌張模樣逗樂全場。在劇中他與徐睿知相遇後，穩重男人搖身一變撒嬌大男孩，他期待說道：「這樣的反差感，想演給大家看！」

金秀賢雖然訪問因不同語言的關係鬧了笑話，不過他也放心推薦新作給全球觀眾，「雖然大家來自不同國家不同文化，但愛一個人的心意是一樣的，希望大家能有所共鳴，開心追劇！」他仍努力搞笑，刻意用誇張語氣重複解釋新作風格有「一點點嚴肅」，並和影迷打預防針說道：「這部戲起初會是以輕鬆的方式開場，但後面會越看越沉重，相信大家一定會深陷不已。」

金秀賢去年7月退伍，他坦言當兵時格外渴望演戲，「能夠退伍後遇到這部戲覺得開心，但也讓我很緊張，也想讓觀眾看到劇中角色和演員金秀賢的變化。」他透露看到《精神病》劇本時，深受主角鋼太的痛苦遭遇和心情所吸引，「想把心痛表現出來，讓觀眾感同身受」，因此決定演出。

徐睿知則形容女主角文英的個性就像「兩面刃」，人格設定極具魅力，「自私偏執，講話帶刺，讓他人和自己都弄得片體鱗傷，希望觀眾看了能一起哭一起笑，一起療癒和發洩」，該劇除了與金秀賢搭擋，與人氣導演朴信宇、編劇趙容等人合作，讓她毫不猶豫參演。全劇6月20日起，每周六、日晚間9點30分在Netflix播出。（台北—首爾連線）

(中時 )