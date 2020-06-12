賀姓男子駕車撞歪電線桿致電線懸空，導致先後行經現場的2名機車騎士1死1輕傷。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

台南市南區明興路8日晚間發生離奇死亡車禍，42歲賀姓男子涉嫌酒後駕車撞歪電線桿致電線懸空，導致先後行經現場的2名機車騎士1死1輕傷，肇事後還想離開現場，還好被熱心民眾與及時趕到的警方將他繩之以法。由於他先前已有3次酒駕紀錄，目前駕照被吊扣中，全案訊後依公共危險等罪嫌送辦。

據查，本月8日晚間7時點多，賀某與洪姓友人喝酒後，駕小貨車搭載洪某準備返回住處。當汽車行經明興路1181巷時，賀某疑因酒後判斷力不足，竟高速衝撞對向路旁的電線桿，當場卡在駕駛座內。

案發後，電線桿被撞歪導致電線垂落，23歲的王姓男子騎機車行經現場時，疑因視線昏暗沒有發現電線懸空，不幸被電線鉤住頸部摔車，導致頸椎斷裂刺破頸動脈死亡。另名42歲陳姓男子騎機車行經現場時，也因沒有注意王某倒臥道路上，機車輾過對方身體後，摔車倒地受輕傷。

消防人員獲報抵達現場，從車內救出渾身酒氣的賀某，發現他的酒測值高達0.46毫克，同時也因先前3次酒駕紀錄，駕照被吊扣中。全案偵訊後，依公共危險、過失致死等罪移送台南地檢署偵辦。

(中時 )