行政院今天公布由高雄市政府參事楊明州接任代理市長，外界關注，行政院副院長陳其邁何時請辭投入市長補選，對此，行政院發言人丁怡銘表示，現在中選會剛公告罷免結果，尊重副院長的安排，現在還不是討論接任副院長人選的時候。

中選會今天公告罷免案結果，依規定市長補選須於3個月內舉行，中選會宣布8月15日舉行補選，藍營質疑時間接近，壓縮找尋投入補選人才的空間。丁怡銘說，中選會是獨立機構，相信辦理選務有專業判斷。

(中時 )