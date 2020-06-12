嘉義市長黃敏惠（首排右三）、警察局長張樹德（首排右四）、檢察長繆卓然（首排左三）與員警同慶警察節。（廖素慧攝）

嘉義市12日舉辦第42屆警察節慶祝大會，市長黃敏惠引用最新民調結果，嘉義市是非六都的西部縣市中治安第1名的幸福城市，她讚揚警察辛勞付出，維護大家的幸福，並推薦警察局長張樹德角逐今年行政院模範公務人員。

嘉義市長黃敏惠（中）表揚刑事鑑識楷模鑑識科長呂政鴻（左）、第二分局警員蔡佳明（右）。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）表揚模範警察第一分局三組組長許嘉榮（左） 、刑大偵查佐簡傳文（右）。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，根據臺灣世界新聞傳播協會本月10日公布的2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市本島西部治安勇奪第1、交通第2（非六都縣市），民眾滿意度明顯提升，反映出警察締造良好治安成果，贏得肯定與信任，警民合作，打造安全的宜居城市。

黃敏惠說，警察的工作很危險、辛苦，去年鐵路警察李承翰遇害，好像是我們自家人受到傷害，希望能把這股力量化作社會安全網，協助警方全力維護治安，6月15日是警察節，感謝所有警察的付出。

黃敏惠頒獎表揚模範警察第一分局三組組長許嘉榮、刑大偵查佐簡傳文等2人，刑事鑑識楷模鑑識科長呂政鴻、第二分局警員蔡佳明等2人、績優員警19人、資深績優警察18人、績優警友16人、績優義警11人、績優義交4人、績優民防12人、績優守望相助隊10人、績優志工8人。

張樹德中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，從警逾36年，績優警政措施有建置「嘉e巡簽」智慧巡邏箱、成立警察局專屬律師團、執行清道專案、推動中山路段科技執法、推動「優質宮廟、文化桃城」行動公約、實施校園「護童專案」、內政部警政署108年下半年各縣市治安滿意度調查榮獲歷年最佳成績。

(中時 )