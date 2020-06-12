為維護民眾生命財產安全，新北市議員張志豪及松山慈惠堂今(12)日15時於新北市政府消防局南雅分隊舉辦住宅用火災警報器捐贈儀式，由消防局長黃德清代表接受捐贈並感謝張志豪議員及松山慈惠堂善舉，希望透過推廣安裝住警器能帶給市民更安全的住居品質。

黃德清局長表示，火災具有不定性及成長性，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，此時發生火災最易釀成重大人命傷亡；藉由住宅用火災警報器即時預警的功能僅早發現火災，本市109年曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的住警器成功作動案例22件，故其越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

本次捐贈之500只住警器，將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭全面到府安裝，及配發至本市各消防分隊據點讓民眾申領，市民住家凡建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證明至附近消防分隊申請1顆領回安裝。

希望安裝住警器的觀念能一傳十、十傳百，普及於民心，並再次感謝張志豪議員及松山慈惠堂熱心善舉捐贈住警器，共同挹注關懷弱勢資源，此外，鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，以保護自身居住安全，也誠摰籲請民間及慈善公益團體熱心捐贈，期許藉由住宅用火災警報器，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭。

新北張志豪議員捐贈住宅用火災警報器。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)