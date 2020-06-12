雲林縣府推出安心旅遊，入選「台灣必訪步道」的大尖山、二尖山步道，自從疫情解封以來變得更熱門。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

雲林縣政府本月初推出縣民安心旅遊，第一梯次的800個名額10日報名已秒殺，國旅補助方案將於7月1日展開，三倍劵也將於7月15日上路，縣府決定七月趁熱推出全國版安心旅遊，以「振興國旅，劵留雲林」。

縣府文化觀光處上月底宣布推出「雲林安心旅遊」，雲林縣在籍、或在雲林工作、就讀的民眾可參加，6月10日起網路報名，一日遊有7條路線，二日遊6條，每人限參加一次，一日遊費用全免，二日遊只要500元，第一梯次800個名額已秒殺額滿。

「雲東經典步道森呼吸」路線帶領遊客走入雲林山區，走訪古坑鄉的雲嶺之丘、萬年峽谷、峭壁雄風、水濂洞、幽情谷步道、九芎神木等景點。

「雲西海陸深度微旅行」路線則串聯山、海、平原及在地特色店家，帶遊客參與各種食農體驗，享受雲林人限定的隱藏版行程。

文觀處長陳璧君表示，預計7月再推出第二階段、縣民限定的「391村里鄉親安心旅遊」，也會推出全國版雲林安心旅遊，屆時將搭配7月1日的國旅補助方案、7月15日上路的三倍劵政策，鼓勵民眾到雲林消費。

縣長張麗善表示，雲林縣安心旅遊獲得熱烈響應，古坑綠色隧道最近也是全國遊客數增幅最多的五大景點之一；大尖山、二尖山步道也登上健行網站的台灣百大必訪步道之一。

她表示，8月將有海洋音樂季、9月詔安客家文化節、10月雲林國際偶戲節及西螺大橋藝術節、11月台灣國際咖啡節，旅館、民宿、觀光工廠、店家會有促銷活動，請密切注意。

(中時 )