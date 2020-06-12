長治繁華社區近來車禍頻傳，地方信仰中心在深夜啟動路祭，地方耆老直言「50年來首見」。（林和生攝）

長治鄉繁華地區近來很不平靜，從5月中旬至今發生多起車禍，帶走7條人命，只要聽見救護車呼嘯而過，便讓村民人心惶惶，地方大廟神明更罕見降駕、啟動路祭，居民跟著神轎走踏庄頭，誠心祈求未來順遂，當地耆老直言「這是此處50幾年來首見」。

長治鄉長古佳川指出，國道3號長治交流道下、通往繁華地區的台24線，因交通車流量大且車速頗快，稍不有慎，確實容易發生嚴重事故，但這幾周事故率過於頻繁，小庄頭消息傳得快，造成民眾心生恐懼。

屏東警分局交通組長蘇文宏表示，分析幾起死亡車禍事故原因，其中3件屬於自撞、1件車輛迴轉遭側撞、還有3件路口碰撞，均是駕駛未注意車前狀況導致；由於台24線道路筆直，除了加強交安宣導外，也會啟動移動式測速照相，並著手規畫固定測速，避免意外再發生。

屏東縣議員吳亮慶強調，因道路旁排水溝沒有加蓋及護欄防護，其中一件死亡事故就是騎士發生碰撞後摔入溝中、賠了性命，路權單位會勘後已承諾加裝護欄。

「某某誰的孫那天車禍走了」，由於死者多是地方年輕人，讓居民茶餘飯後都圍繞著車禍話題，且網路社群平台上，不少呼籲減速慢行的聲浪逐漸濃烈，更開始為道路安全標誌、測速相機缺乏而打抱不平，居民土豆說，「這時特別覺得大家的距離很近很近」。

(中時 )