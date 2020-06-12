新冠肺炎疫情導致車市及各產業客戶下單轉保守，均熱片廠健策(3653)對下半年看法趨於謹慎，健策總經理趙永昌表示，由於客戶對前景存有疑慮，多數客戶不敢做預測，且傾向踩剎車，而車市預期明年復甦，今年下半年營運與上半年持平。

今年第1季雖然有新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，但因客戶擔心斷鏈積極下單，讓健策均熱片等產品在第1季出貨暢旺，業績表現亮眼。

不過隨著新冠肺炎疫情擴散到歐美及全球，各國封城封國，車廠停工衝擊開始顯現，健策4月及5月合併營收連2個月下滑，在多數客戶不敢做預測且開始踩煞車下，健策對下半年趨於謹慎。

趙永昌表示，受疫情影響，多數客戶不敢做預測，沒有人確定下一步怎麼發展，致使下半年能見度不明朗，IGBT表現不如預期，所幸均熱片可以維持上半年的趨勢，預估下半年業績與上半年持平。

健策均熱片今年表現不俗，去年單月營收貢獻僅1億元，今年已增加至3億元，營收佔比也由去年的20%拉升至50%。

近期市場傳聞，健策下半年業績將因Intel等新客戶開始出貨三級跳，不過健策不願評論單一客戶，而從健策下半年業績與上半年持平來看，法人認為，Intel對健策的業績貢獻仍待觀察。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情導致供應鏈移轉，由於東南亞銷售佔健策營收比重高，健策亦評估在東南亞投資設廠，趙永昌表示，生產基地分散是未來趨勢，新投資應會落腳在東南亞，快則今年第4季就會拍板。

趙永昌強調，下半年業績持平只是遇到短期亂流，長期來看公司目標沒有改變，對未來還是很樂觀。

(時報資訊)