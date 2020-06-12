佳世達(2352)轉投資的明泰(3380)，今天舉行股東會，順利完成獨董補選，補選完成後，明泰有6席董事及3席獨董。今天補選新任的獨董謝明得現任成大電機系教授，曾任成大電機系主任及行政院科技會報辦公室兼任研究員。謝明得和佳世達董事長陳其宏都是「成大幫」。目前明泰的董事6席中，泛台鋼和泛佳世達的董事席次各3，平分秋色；而在獨董方面，黃明富和林茂昭都是兼任仲琦(2419)的獨董，也是友訊(2332)董事長李中旺的友人。

佳世達在4月30日宣布增加明泰(3380)持股以來，目前收購已經過了5%門檻，還在等公平會審查進度，會在接近收購截止日時，再進行公告收購結果。佳世達也強調，加碼明泰的決策不會改變，至於公開收購明泰股權就是5~19%的區間。

此次佳世達公開收購明泰所需之資金，若以最高30.92億元計，公開收購人全數以自有資金支應。同時此次公開收購完成後，公開收購人，也就是佳世達將視此次公開收購屆滿日收購股數另行評估。

若還不是明泰股東的投資人，欲參與此次公開收購，投資人依一般的下單方式，以心中理想的價格買進股票，完成交割成為明泰的股東。之後，再到下單的券商填寫申請書參加公開收購，佳世達會在6月23日宣布此次公開收購是否成就，若順利完成收購，預計在6月29日，投資人就可獲得每張3萬元的價金(不含扣除證交稅)，以今天收盤價27元計，每張約有3000元的價差。此次的收購，保證每位應賣人至少有一張被收購的機會，其餘則由元大證券依比例原則分配。

另此次公開收購的2家委任銀行為中信銀及台新銀，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第9條第3項及第9條第4項第1款之規定，出具指定受委任機構為受益人之履約保證，且授權受委任機構為支付本次收購得逕行請求行使並指示撥款。

佳世達宣布收購明泰的期間是自5月7日到6月23日，預定之最高收購數量為10.3萬張，約明泰已發行普通股股份總數之19%，最低收購數量為2.71萬張，約明泰已發行普通股股份總數之5%，若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。

(時報資訊)