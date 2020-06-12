疫情帶動「宅經濟」當道，航空公司也搶進線上購物，長榮航(2618)線上購物長榮樂e購推出「你有哩、我有禮」全新功能，長榮航空無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，不像以往哩程只能折抵部分價格，每1000哩最高可折抵120元，折抵優惠為國內航空公司之冠。

華航(2610)也不落於後，今年3月將旗下華航eMall、華航哩享購兩個電商平台正式整併在eMall平台，eMall新館-樂遊館6月15日開幕，任天堂遊戲機是首波主打商品。

後防疫時期來臨，電商購物成為強勢的主力消費通路，宅經濟讓長榮樂e購防疫期間業績成長3成，長榮樂e購也規劃「防疫專區」，推出各種清潔衛生商品。同時長榮樂e購也強力推薦各項獨家商品，包含銷售冠軍的長榮嚴選商務艙米果及經濟艙毛毯、典藏版長榮航空飛機模型、人氣爆表的空服小熊，以及與三麗鷗家族共同設計開發的聯名商品等，為國內目前唯一可使用哩程全額折抵的航空公司。

同時，讓現今無法出國的旅客可以順利買到免稅品，長榮樂e購加碼推出「機上商品專區」，讓民眾不出國也能享受購買免稅品。

華航eMall新館-樂遊館6月15日開幕，任天堂遊戲機將為當天中午12:00強打商品，上架限量約500件的任天堂Nintendo Switch熱銷商品，包括最熱門的動物森友會特仕版主機同捆組、台灣新型電力加強版藍紅主機同捆組、官方正版健身環。

只要在華航eMall單筆刷卡金額滿3000元，就可在結帳網頁選購健身環，滿新台幣5000元則可加購主機同捆組。

除了主打任天堂電玩遊戲片等商品外，華航eMall樂遊館還有如樂高積木、FUNKO POP系列等兒童玩具及保健商品等，近期也將再推出戶外運動用品等，期吸引各世代族群一起運動、遊樂、健身。

(時報資訊)