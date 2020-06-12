南韓《朝鮮日報》12日報導說，最近，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》經常出現過去推舉接班人時使用的「黨中央」一詞。「黨中央」的稱呼僅在勞動黨第一副部長金與正對韓談話（4日）之後，就在黨的機關報上連續出現了三次。有分析認為，北韓已經將金與正推舉為最高領導人金正恩的接班人。

11日，《勞動新聞》頭版的評論文中出現了「最高尊嚴是我們人民的生命和精神支柱」的說法，稱「要更加緊密地團結在黨中央的周圍」。前一天，在題為《主體朝鮮的絕對兵器》的報導中，出現了「和偉大的黨中央思想、意志、步伐一致」的表述。7日，題為《我們的國家第一主義》的報導寫道：「和黨中央的思想同呼吸共命運。」

「黨中央」在1974年2月金正日被內定為接班人後，首次被北韓官方媒體作為稱呼接班人的措辭。在金正日1980年10月在「勞動黨第六次代表大會」上正式成為接班人之前，一直使用「黨中央」稱呼他的地位。《勞動新聞》在金正恩作為接班人登場的2010年9月也說過：「必須團結在黨中央的周圍。」

《朝鮮日報》報導說，專家們認為，金正恩授予胞妹金與正「黨中央」的稱號，是在為接班做準備。

南韓國會立法調查處立法調查官今年4月分析稱：「北韓國務委員長金正恩賦予妹妹金與正『黨中央』的地位和角色，這意味著她將成為接班人。」南韓自由民主研究院院長表示：「雖然現在判斷『黨中央』是否意味著接班人還為時尚早，但金與正在北韓權力中的地位明顯比以前得到了提升。」

但是也有人指出，「黨中央」並不是指接班人，而是指金正恩和勞動黨中央委員會。

4日，《勞動新聞》報導金與正當天發表談話，強烈譴責「脫北者」團體散布反朝傳單，並強調韓方若不採取相應措施，將面臨拆除開城工業園區、關閉朝韓聯

絡辦公室、解除《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》等一系列後果。

8日，金與正和黨中央副委員長金英哲在對韓工作總結會議上強調，將「對韓工作」改為「對敵工作」，並下達全面關閉朝韓之間所有通信聯絡管道的指示。

(中時 )